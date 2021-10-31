Петр Ян высказался о возможной карьере в политике

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян ответил на вопрос о своей деятельности после завершения спортивной карьеры.

«После завершения карьеры буду полезен в своем направлении, своей стези. Думаю, тот, кто хочет, найдет себя в любой сфере. В политике пока не вижу себя», — цитирует Яна «Матч ТВ».

30 января российский боец одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби. При этом изначально он должен был сразиться с реванш с Аджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

В активе Сэндхагена 14 побед и три поражения.

Ранее Ян заявил о желании провести бой с американцем Ти Джеем Диллашоу. В активе представителя США 18 побед и четыре поражения. В 2019 году он был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-тесте нашли эритропоэтин. В первом бою после возвращения он одолел Сэндхагена раздельным решением судей.