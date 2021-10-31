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Вратарь «Спартака» Селихов взял на себя вину за пропущенный мяч от «Ростова»

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РИА Новости

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался об упущенной победе над «Ростовом» в матче 13-го тура чемпионата России.

«Упустили победу… Вот и все. Выпускал мяч из рук по ходу матча? Да, были недочеты. В эпизоде с пропущенным мячом хотел подстраховать защитника, потому что есть такая задача. Это вратарский гол», — приводит слова Селихова «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Руслан Литвинов на 78-й минуте. На пятой добавленной ко второму тайму время Данил Глебов перебросил мяч через вышедшего из ворот Селихова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 18 очков, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. «Ростов» с 13-ю баллами располагается на 12-й строчке.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал голкипера красно-белых Селихова за то, что после ничьей в матче 13 тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) он улыбался, стоя с вратарем соперника Сергеем Песьяковым.

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Футбол. Чемпионат России
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