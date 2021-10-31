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Петр Ян признался, что эмоционально опустошен после победы на UFC 267

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USA Today Sports/Reuters

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Петр Ян поделился эмоциями от победы над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

«Сейчас я эмоционально опустошен. Пояс — это приятная конечная станция проделанной работы. На таком уровне побеждает бойцовский интеллект, спортивное IQ. Бойцы досконально изучают другу друга, и ты должен собрать все что есть в кулак», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Поединок, прошедший на «Бойцовском острове», продлился все пять раундов и завершился победой представителя России единогласным решением судей.

Ян должен был провести реванш с Алджаменом Стерлингом, который владеет чемпионским титулом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что Петр Ян хочет провести бой с попавшимся на допинге Диллашоу.

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