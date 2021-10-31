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Семина не пустили на матч «Аталанта» — «Лацио» из-за отсутствия прививки Pfizer

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не смог посетить матча 11-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Лацио», который прошел в Бергамо 30 октября.

«Приехал на матч «Аталанта» — «Лацио»! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на «Ювентус» — «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет!» — написал Семин в Instagram.

Российские вакцины не получили разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для использования на территории Евросоюзе, поэтому граждане, привитые российскими препаратами, могут считаться не вакцинированными.

Ранее сообщалось, что спортсмены, привитые российскими вакцинами от коронавирусной инфекции, смогут принять участие в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. По словам организаторов Игр, все вакцины, которые получили одобрение странами или регионами, будут признаны.

Отмечается, что невакцинированные спортсмены будут должны пройти трехнедельный карантин, прежде чем смогут получить разрешение на участие в Олимпиаде.

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Футбол. Чемпионат Италии
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