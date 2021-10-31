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Бой Яна и Сэндхагена признан лучшим поединком вечера на турнире UFC 267

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Twitter/@ufc

Поединок между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагена за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе признан боем вечера на турнире UFC 267, сообщается на странице промоушена в Twitter.

Поединок, прошедший в Абу-Даби на «Бойцовском острове», продлился все пять раундов и завершился победой представителя России единогласным решением судей.

Ян должен был провести реванш с Алджаменом Стерлингом, который владеет чемпионским титулом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

В других поединках мэйн-карда россиянин Магомед Анкалаев единогласным решением судей победил швейцарца Волкана Оздемира, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев «задушил» китайца Ли Джинлианга, представитель России Александр Волков одержал победу единогласным решением над поляком Марчином Тыбурой, его соотечественник Ислам Махачев болевым приемом «кимура» одолел новозеландца Дэна Хукера, а бразилец Гловер Тейшейра победил удушающим приемом поляка Яна Блаховича и завоевал титул временного чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Ранее были объявлены лучшие выступления турнира UFC 267.

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