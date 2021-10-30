Источник: в «Локомотиве» произошла вспышка коронавируса

Несколько футболистов московского «Локомотива» сдали сомнительные тесты на COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, сомнительные тесты сдали бразильский защитник Пабло, россиянин Наир Тикнизян, и форвард Федор Смолов.

Также сообщается, что последние несколько дней у Тикнизяна жар. Его температура — 39 градусов.

Повторный тест Федора Смолова дал отрицательный результат.

После 13 туров «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующую встречу «железнодорожники» проведут 4 ноября против турецкого «Галатасарая» в рамках Лиги Европы. В чемпионате России 7 ноября «Локомотив» сыграет со «Спартаком».

В нынешнем сезоне РПЛ Тикнизян принял участие в восьми матчах, Пабло — в девяти. Оба футболиста не отметились результативными действиями.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил благодарность за инициативу российского лидера Владимира Путина о взаимном признании вакцин от COVID-19 странами «Группы двадцати» (G20).