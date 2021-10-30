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Махачев победил Хукера на турнире UFC 267

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Reuters

Российский легковес Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267.

Махачев победил в первом раунде болевым приемом.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

Турнир проходит в Абу-Даби.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации. За временный пояс в легчайшем весе поборются Петр Ян и Кори Сэндхаген.

Ранее российский тяжеловес Александр Волков одержал победу над поляком Марчиной Тыбурой на турнире UFC 267.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Александру Волкову.

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