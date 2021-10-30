Быстров: «Барселона» решилась уволить Кумана, а в «Спартаке» говорят, что все в порядке

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров, комментируя ничейный результат в матче 13 тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом», заявил, что ситуация с тренером московского клуба напоминает ему положение дел с наставником «Барселоны». Слова Быстрова передает «Матч ТВ».

«Ситуация с тренером в «Спартаке» напоминает мне ситуацию в «Барселоне». Только там хотя бы официально объявили, что у них нет денег, ничего не могут сделать. Смотрите, сколько невнятных матчей, провалов, проигранное дерби и так далее. Руководство «Барселоны» все-таки решилось уволить Кумана, заплатят ему неустойку и начнут двигаться в новом направлении. А в «Спартаке» после прошлого матча, позапрошлого, дерби нам говорят, что все в порядке, Руй продолжает работать», — сказал Быстров.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Ростов» занимает 12-ю позицию, набрав 13 баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пойдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

«Ростов» 7 ноября проведет встречу с казанским «Рубином».

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал голкипера красно-белых Александра Селихова за то, что во время матча с «Ростовом» он улыбался, стоя с вратарем соперника Сергеем Песьяковым.