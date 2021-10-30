Агент Гурцкая: «Спартак» слил сезон, этому нет оправдания

Футбольный агент Тимур Гурцкая, комментируя ничейный результат матча «Спартак» — «Крылья Советов» (1:1), выразил мнение, что команда Руя Витории «слила сезон». Слова Гурцкая передает «Спорт-Экспресс».

«Говорят, что у них есть спортивный директор? Кто? Некий парень, который живет во Франции, работает в одном из лучших клубов Европы. Откуда он знает, какие у нас проблемы в стране? Смешно, что он придет из «ПСЖ». Некий Катани, который никогда не работал, вдруг даст здесь результат. «Спартак» слил сезон, этому нет оправдания. Для болельщиков каждый матч имеет значение. Сегодняшняя игра оставляет удручающее впечатление», — сказал агент.

«Спартак» после 12 туров РПЛ с 17 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, говоря о матче 12-го тура Российской премьер-лиги красно-белых против «Зенита» 1:7, выразил мнение, что в московской команде все очень плохо.