Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Уилл Смит признался, что задумывался о самоубийстве 20:03
РПЦ сочла грехом просмотр фильма Скорсезе 19:53
«Играли Вы, а стыдно Нам!»: болельщики «Краснодара» разместили банер... 19:53
Стало известно, когда «Барселона» назначит нового главного тренера 19:46
В «Талибане*» рассказали о результатах поездки в Россию 19:43
Разводной мост в Бельгии перевернул машину с семьей внутри 19:35
Правительство одобрило субсидии бизнесу, банкам и НКО в связи с нерабочими днями 19:33
Веретенников о том, что Дзюба побил его рекорд: написал ему, но ответа не последовало... 19:30
В России возбудили дело после авиаудара украинского беспилотника в Донбассе 19:24
Романцев о поражении «Спартака» от «Зенита»: все очень плохо 19:14
Бесплатная ставка 1000 р.

Карпин оценил матч «Спартак» — «Ростов»

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, говоря о матче 13 тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1), заявил, что не смог ничего почерпнуть для себя из этой игры. Слова Карпина передает «Спорт-Экспресс».

«Не уснул ли я на игре? Нет. Что-то почерпнул для себя? Ничего», — сказал Карпин.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Ростов» занимает 12-ю позицию, набрав 13 баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пойдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

«Ростов» 7 ноября проведет встречу с казанским «Рубином».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что в московской команде все очень плохо.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть