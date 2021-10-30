Карпин оценил матч «Спартак» — «Ростов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, говоря о матче 13 тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1), заявил, что не смог ничего почерпнуть для себя из этой игры. Слова Карпина передает «Спорт-Экспресс».

«Не уснул ли я на игре? Нет. Что-то почерпнул для себя? Ничего», — сказал Карпин.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Ростов» занимает 12-ю позицию, набрав 13 баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пойдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

«Ростов» 7 ноября проведет встречу с казанским «Рубином».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что в московской команде все очень плохо.