Романцев о поражении «Спартака» от «Зенита»: все очень плохо

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, говоря о матче 12 тура Российской премьер-лиги красно-белых против «Зенита» 1:7, выразил мнение, что в московской команде все очень плохо. Слова Романцева передает «Матч ТВ».

«Меня бог миловал от поражения со счетом 1:7, у меня такого опыта нет, слава богу. Глядя со стороны на игру «Спартака», я абстрагируюсь от такого безобразия. Футболистам остается терпеть и работать, сделать выводы, понять, что они все вместе плохо работали, раз проиграли с таким историческим счетом. Надо работать в два раза больше, а не посыпать голову пеплом, плакать и ждать, что тебя кто-то утешит и будет нормально.

Нет, ребята, не все нормально. Все очень плохо, раз вы так играете. И вариант один — работать с удвоенной энергией. Той работы, которую они проделали, получается недостаточно, чтобы выглядеть достойно на поле», — сказал Романцев.

«Спартак» после 12 туров РПЛ с 17 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Ранее фанаты «Спартака» на матче 13 тура РПЛ «Ростова» скандировали кричалки с требованием Леониду Федуну продать московский клуб.