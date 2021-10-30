В «Эвертоне» отреагировали на информацию об интересе к Головину

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс заявил, что английский клуб не заинтересован в приобретении российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Слова Брандса передает «Спорт-Экспресс».

«Нет, мы не интересуемся Головиным», — сказал Брандс.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 россиянин провел семь матчей, в которых оформил на свой счет два мяча и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата Франции подопечные Нико Ковача занимают шестую строчку, имея в своем активе 14 очков.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет €28 млн.

Ранее Александр Головин оценил первую в истории победу российской команды Team Spirit в финале The International 10 — чемпионате мира по игре Dota 2.