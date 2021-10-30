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Российский хоккеист погиб после падения с 25-го этажа

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Российский хоккеист Иван Биткин погиб после падения с 25-го этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, трагедия произошла в ночь на субботу, 30 октября. Спортсмен упал на козырек жилого дома, расположенного на Хорошевском шоссе в Москве.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Точная причина, повлекшая за собой гибель игрока, к настоящему времени неизвестна.

Биткин выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за такие команды как «Звезда», «Торос», «Ценг Тоу».

Ранее сообщалось, что дочери чемпиона мира по футболу Диего Марадоны, Далма и Джанинна, раскритиковали идею провести товарищеский матч между испанской «Барселоной» и аргентинским «Бока Хуниорс» в память об отце.

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