Российский хоккеист погиб после падения с 25-го этажа

Российский хоккеист Иван Биткин погиб после падения с 25-го этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По информации источника, трагедия произошла в ночь на субботу, 30 октября. Спортсмен упал на козырек жилого дома, расположенного на Хорошевском шоссе в Москве.



На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Точная причина, повлекшая за собой гибель игрока, к настоящему времени неизвестна.

Биткин выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за такие команды как «Звезда», «Торос», «Ценг Тоу».

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