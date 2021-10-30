«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Столичный «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью диктора Игоря Кириллова.

«Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Игорь Кириллов родился 14 мая 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1955—1957 годах служил в Московском театре драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). Свою телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссера.

Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, кроме того Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980.

В апреле 1961-го именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Также он в течение 30 лет был диктором программы «Время».

Ведущий был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал рекорд нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы по числу голов в истории чемпионатов России.