«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Столичный «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью диктора Игоря Кириллова.
«Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
Игорь Кириллов родился 14 мая 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1955—1957 годах служил в Московском театре драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). Свою телевизионную карьеру он начал с должности помощника режиссера.
Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, кроме того Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980.
В апреле 1961-го именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Также он в течение 30 лет был диктором программы «Время».
Ведущий был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал рекорд нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы по числу голов в истории чемпионатов России.
В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 30, 2021
Игорь Леонидович являлся болельщиком московского «Спартака» с 1936 года.
Выражаем соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/TXX0GDQa87