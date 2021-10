Месси нанес больше всех безголевых ударов в чемпионате Франции

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси провел 45 минут на поле в матче чемпионата Франции против «Лилля».

По данным Opta, на счету шестикратного обладателя «Золотого мяча» 15 ударов в сторону ворот соперников, ни один из которых не стал голевым. Этот показатель является худшим среди всех игроков Лиги 1.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе столичной команды 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса».

Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе вице-чемпионов страны 31 очко.

