Миранчук может пополнить состав «Торино»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук может в зимнее трансферное окно пополнить состав «Торино». Об этом сообщает журналист Никола Скира в Twitter.



По информации источника, туринский клуб следит за игрой 26-летнего футболиста и готов оформить его подписание в январе.

Напомним, что после десяти туров «Торино» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 13-е место.

Миранчук в нынешнем розыгрыше Серии А провел шесть матчей и отдал одну результативную передачу.

В настоящее время подопечные Джанпьеро Гасперини располагаются на пятой строчке в таблице чемпионата, имея в своем активе 18 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси нанес больше всех безголевых ударов в чемпионате Франции.

Aleksaj #Miranchuk could leave #Atalanta in January. #Torino have asked info and are monitoring the russian player. #transfers