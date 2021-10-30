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Экс-хавбек «Спартака» — Дзюбе: в Москве тебе по прежнему не рады

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поздравил форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу с рекордом по голам в чемпионате России.

Напомним, Дзюба появился на поле на 66-й минуте матча с московским «Динамо» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заменив хавбека Андрея Мостового. Через три минуты после выхода на замену форвард забил рекордный, 144-й мяч в чемпионатах России, превзойдя достижение бывшего нападающего волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова (143).

«Понимаю, могу высказать непопулярное мнение. Но не могу не поздравить с рекордом футболиста, с которым одно время играл в одной команде. Кто бы что ни говорил, и кто бы как к нему ни относился, глупо отрицать, что по внутренним меркам он супер-футболист. Дзюба — рекордсмен. С этим я его и поздравляю!

А каков он на рынке внешнем, этого нам уже не узнать. Дзюбиньо, сегодня ты король Петербурга! В Москве тебе по-прежнему не рады», — написал украинец в своем Telegram-канале.

Матч с «Динамо» закончился победой подопечных Сергея Семака со счетом 4:1. На восьмой минуте счет в матче открыл бразилец Клаудиньо. На 56-й минуте Даниил Фомин с пенальти сравнял счет. На 66-й минуте Вендел ударом в ближний угол вывел питерцев вперед, затем отличился вышедший на замену Артем Дзюба, а точку в матче поставил красивый удар со штрафного от Ярослава Ракицкого.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба после рекорда поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера.

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Футбол. Чемпионат России
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