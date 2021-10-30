Овечкин до двух шайб сократил отставание от Халла в списке лучших снайперов НХЛ

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотис» (2:0).

Таким образом, форвард всего на две шайбы отстает от Бретта Халла в в списке лучших снайперов Лиги: у Овечкина 739 голова, у американца — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист забросил девять шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее член Зала хоккейной славы НХЛ Бретт Халл поделился мнением о результативности Александра Овечкина.