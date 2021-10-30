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Российскому теннисисту на матче «ПСЖ» вручили футболку с номером Месси

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев стал почетным зрителем на матче 12-го тура Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Лиллем». Об этом сообщает Twitter парижан.

«ПСЖ» одержал волевую победу со счетом 2:1. В составе гостей отличился Джонаан Дэвид, у победителей голы на счету Маркиньоса и Анхеля Ди Марии.

После игры столичный клуб подарил теннисисту именную футболку с номером 30. Под этим номером за команду сейчас играет аргентинский нападающий Лионель Месси. Также после игры было опубликовано видео, на котором 25-летний спортсмен на французском языке поблагодарил «ПСЖ» за приглашение на матч и поделился мнением о футболе в исполнении команд.

Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе вице-чемпионов страны 31 очко.

В нынешнем сезоне Медведев одержал 50 побед и потерпел 11 поражений.

В финале US Open российский теннисист одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Для Медведева это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде он проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Ранее главный тренер «Пари-Сен-Жермен» Маурисио Почеттино объяснил замену Лионеля Месси в перерыве матча с «Лиллем».

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Футбол. Чемпионат Франции
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