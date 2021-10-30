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Боярский — о матчах «Зенита» с московскими командами: разделали их под орех

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал разгромную победу петербургского «Зенита» над московским «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Лучше не бывает. Посмотрите, как «Зенит» играет со столичными клубами. Разделали их под орех. Не было сомнений, была тревога в начале второй половины встречи. Будем считать, что это была тактическая уловка как у боксеров — сделали вид, что устали, а потом отправили в нокаут. Забили четыре, а могли и больше. У бело-голубых не было шансов. Их забитый мяч — везение.

«Зенит» недосягаем. Бесспорно, он уже чемпион. Практически невозможно представить команду, которая способна составить конкуренцию. «Зенит» спокойно может быть чемпионом до своего столетия», — приводит слова артиста Sport24.

На восьмой минуте счет в матче открыл бразилец Клаудиньо. На 56-й минуте Даниил Фомин с пенальти сравнял счет. На 66-й минуте Вендел ударом в ближний угол вывел питерцев вперед, затем отличился вышедший на замену Артем Дзюба, а точку в матче поставил красивый удар со штрафного от Ярослава Ракицкого.

Дзюба забил свой 144-й мяч, таким образом став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ранее рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143).

Ранее «Зенит» одержал разгромную победу над столичным «Спартаком» со счетом 7:1.

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Футбол. Чемпионат России
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