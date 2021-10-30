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Месси в пятый раз подряд ушел с поля без голов и передач в Лиге 1

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Global Look Press

«Пари Сен-Жермен» на своем поле победил «Лилль» в матче 12-го тура Лиги 1.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе гостей отличился Джонаан Дэвид, у победителей голы на счету Маркиньоса и Анхеля Ди Марии.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Он в пятый раз подряд ушел с поля без забитых мячей и голевых передач в чемпионате Франции. Отметим, что в Лиге чемпионов нападающий забил три мяча в трех матчах.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе столичной команды 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса».

Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе вице-чемпионов страны 31 очко.

Ранее папа Римский Франциск выразил благодарность аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси за футболу парижской команды с автографом.

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Футбол. Чемпионат Франции
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