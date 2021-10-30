Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Премьер Ливана призвал к отставке министра информации после скандала... 01:22
Россия и США договорились о сотрудничестве в киберсфере 01:18
Стоимость газа для Молдавии может вырасти до $600 за тысячу кубометров 01:13
У российской фигуристки порвались колготки во время выступления на Skate Canada 01:11
Савченко обвинила власти Украины в ограничении прав граждан 00:59
Боярский — о матчах «Зенита» с московскими командами:... 00:58
TACC: Молдавия согласилась выплатить $700 млн долга «Газпрому» 00:56
По всей России начались нерабочие дни 00:48
Месси в пятый раз подряд ушел с поля без голов и передач в Лиге 1 00:33
Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о появлении нового опасного вируса 00:25
Бесплатная ставка 1000 р.

Игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с акулой

close
100%
Washington Capitals/Instagram

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон сравнил капитана команды россиянина Александра Овечкина с акулой, которая почувствовала запах крови.

«На протяжении всей карьеры, Овечкин как акула, идущая на запах крови. Некоторые хоккеисты забивают один гол в матче и довольны этим, а если забивают два, то говорят: «Отлично, это был крутой матч». Но у Овечкина другое мышление. Если он забил два, то хочет забить третий. Если забил три, то хочет забить четвертый. И так далее.

Когда он гонится за всеми этими парнями (в списке лучших снайперов) и забивает голы, то он становится все голоднее и голоднее. Каждый год он переходит на новый уровень, и это действительно нечто особенное. У него есть настоящая страсть к забиванию голов. Овечкин родился, чтобы стать величайшим хоккеистом в истории», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

Ранее член Зала хоккейной славы НХЛ Бретт Халл поделился мнением о результативности Александра Овечкина.

На данный момент российский форвард всего на три шайбы отстает от Халла в в списке лучших снайперов НХЛ: у Овечкина 738 голова, у американца — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть