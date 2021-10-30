Игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с акулой

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон сравнил капитана команды россиянина Александра Овечкина с акулой, которая почувствовала запах крови.

«На протяжении всей карьеры, Овечкин как акула, идущая на запах крови. Некоторые хоккеисты забивают один гол в матче и довольны этим, а если забивают два, то говорят: «Отлично, это был крутой матч». Но у Овечкина другое мышление. Если он забил два, то хочет забить третий. Если забил три, то хочет забить четвертый. И так далее.

Когда он гонится за всеми этими парнями (в списке лучших снайперов) и забивает голы, то он становится все голоднее и голоднее. Каждый год он переходит на новый уровень, и это действительно нечто особенное. У него есть настоящая страсть к забиванию голов. Овечкин родился, чтобы стать величайшим хоккеистом в истории», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

Ранее член Зала хоккейной славы НХЛ Бретт Халл поделился мнением о результативности Александра Овечкина.

На данный момент российский форвард всего на три шайбы отстает от Халла в в списке лучших снайперов НХЛ: у Овечкина 738 голова, у американца — 741. Первое место в списке занимает Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».