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«Спартак» рассказал, что после матча с «Зенитом» команда встретилась с болельщиками

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РИА Новости

Футболисты московского «Спартака» после разгромного поражения от «Зенита» со счетом 1:7 встретились с болельщиками клуба.

«Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», — заявили в пресс-службе «Спартака».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 24 октября. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Спартак» после 12 туров РПЛ с 17 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом». Встреча пройдет 30 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее вратарь «Спартака» рассказал о встрече с руководством клуба после поражения от «Зенита».

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