Опубликовано видео тренировочного матча между Джоковичем и Медведевым

ATP в своем Twitterопубликовал видео совместной тренировки первого и второго номеров рейтинга Новака Джоковича и Даниила Медведева. Игра состоялась в Академии Патрика Муратоглу.

Это первое появление Джоковича на корте с момента поражения в финале US Open 2021 года. В финале турнира российский теннисист одержал победу =со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и не позволил сербскому теннисисту выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год.

Для Медведева это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде он проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно Джоковичу. В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

В нынешнем сезоне Медведев одержал 50 побед и потерпел 11 поражений.

Ранее теннисист Медведев рассказал, что живет и тренируется не в России.