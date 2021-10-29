Самедов: вина за результаты «Спартака» лежит не только на главном тренере

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что ответственность за неудачные результаты красно-белых игроки должны разделить с тренерским штабом.

«Мне кажется, что вина за результаты «Спартака» лежит не только на Руе Витории, за это должны нести многие ответственность, в том числе футболисты, и Руй Витория. Но нельзя обвинять только Виторию в этом», — приводит слова Самедова Eurostavka.

После 12 туров РПЛ «Спартак» с 17 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

В минувшем туре матч между «Зенитом» и «Спартаком», прошедший в Санкт-Петербурге 24 октября, завершился победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

В следующем туре «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом». Игра состоится 30 октября, начало матча в 16:30 по московскому времени.

Ранее вратарь «Спартака» рассказал о встрече с руководством клуба после поражения от «Зенита».