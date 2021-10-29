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Неймар: мне платят за футбол, а не за то, что делаю вне поля

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Global Look Press

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ответил на вопрос по поводу своего образа жизни, который часто критикуют как болельщики «ПСЖ», цвета которого он защищает, так и сборной Бразилии.

«Это неуважение, когда люди говорят: «Ох, Неймар такой, Неймар сякой». Я знаю, как следить за своей формой. У меня есть тренер по физподготовке, который проводит со мной почти 24 часа в сутки. Для чего это?

Я выхожу куда-то, когда есть возможность. Когда я знаю, что могу отдохнуть, и завтра нет тренировки. Я не перестану это делать. В чем проблема? Мне платят за то, что я делаю на поле. А не за то, как я провожу своё свободное время за его пределами», — сказал Неймар в интервью RMC Sport.

В 2019 году Неймар обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади. Футболист утверждал, что стал жертв шантажа. В результате суд отклонил иск за недостаточностью улик. В августе 2020 года корпорация Nike досрочно расторгла контракт с Неймаром из-за обвинений сотрудницы компании в домогательстве со стороны футболиста во время работы над рекламной акцией.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В составе парижской команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), трехкратным обладателем Кубка страны (2017/18, 2019/20, 2020/21), победителем Кубка лиги (2017/18) и двукратным обладателем Суперкубка Франции (2018, 2020).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет €100 млн.

Ранее Неймар заявил, что чемпионат мира — 2022 станет для него последним.

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Футбол. Чемпионат Франции
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