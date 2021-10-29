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Батыршина о низкой оценке России за первый вид на ЧМ: дашь повод — обдирают по полной программе

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@yana__batyrshina/Instagram

Серебряный призер Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«На мой взгляд, оценка за первое упражнение могла бы быть повыше. Но здесь, знаете, такая история: когда ты даешь повод — а повод был явный, очевидная потеря, был сбит рисунок в упражнении, одна гимнастка была не в синхроне, — то обдирают по полной программе. Надо на три головы быть выше всех и не давать повода.

Вот следующее упражнение с мячами наши девочки сделали так, что ни у кого из судей не поднялась рука дать оценку ниже, чем они заслуживали. Потому что мячи были сделаны просто гениально! Мне кажется, они и на Олимпиаде так с мячами не выступали — настолько было круто сделано и легко», — сказала Батыршина.

Ранее пятикратная чемпионка мира в групповых упражнениях Евгения Леванова объяснила, как Россия смогла победить на ЧМ после ошибки в первом виде.

За упражнение с пятью мячами отечественные гимнастки заработали 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. Второе место заняла итальянская сборная — 86,000 балла. Тройку лучших замкнули представительницы Белоруссии — 85,400 балла.

«Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

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