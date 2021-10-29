Сотникова — об отношениях с Липницкой: между одиночницами не может быть дружбы

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о взаимоотношениях с победительницей Игр Юлией Липницкой.

Фигуристка заявила, что Липницкая не любит появляться в свете, а когда они видятся, то ограничиваются словами: «Привет. Как дела?».

«Мы можем пообщаться, но это не будет касаться фигурного катания и моментов, связанных со спортом. Можем спросить: «Что ты сегодня кушала?» Может быть дружба между одиночницей и танцоршей, но между двумя одиночницами — нет», — рассказала Сотникова в интервью YouTube-каналу Super.

Сотникова является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также четырехкратной победительницей первенства России. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи она завоевала золото в одиночном катании. В 2020 году она объявила о завершении спортивной карьеры.

Липницкая в 2014 году она выиграла золото на Олимпиаде в Сочи в командных соревнованиях. Карьеру фигуристка завершила в 2017-м.

Ранее Сотникова покаталась в паре с журналистом Дмитрием Губерниевым.