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Тихонов — о словах Губерниева в адрес Павлюченко: он дождется когда-нибудь

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РИА

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова экс-форварда сборной России по футболу Романа Павлюченко, заявившего, что не подаст руки комментатору Дмитрию Губерниеву.

Позже Губерниев заявил, что в студии с ним и Андреем Аршавиным Павлюченко мыл бы полы.

«Ответ Губерниева, что он позовет Павлюченко в студию только полы мыть? Ну, болван! Я не знаю ни одного человека, который бы сказал хорошее слово в его адрес. В футболе разбирается, в биатлоне лучше Тихонова...

Губерниев дождется, и кто-нибудь ему в лоб, дураку, прихватит. Это же лицо телеканала. Все комментаторы прошлого просто перевернулись: Сурков, Озеров и все подряд. Полы за нас вымоют, а язык надо прикусить», — приводит слова олимпийского чемпиона «СЭ».

Напомним, футболист и телеведущий поругались после вылета национальной команды с чемпионата Европы — 2020. Губерниев раскритиковал сборную России, а Павлюченко в ответ предложил ему не лезть в футбол и обсуждать лыжный спорт.

Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении Дины Авериной в упражнении с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

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