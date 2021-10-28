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«Бавария» установила исторический антирекорд

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Reuters

«Бавария» впервые за 43 года проиграла с разницей в пять и более мячей, потерпев поражение от менхенгладбахской «Боруссии» в матче 1/16 Кубка Германии — 0:5. Об этом сообщает Opta.

В 1978 году мюнхенский клуб в чемпионате Германии проиграл «Фортуне» со счетом 1:7.

Игра «Бавария» — «Боруссия» прошла в Менхенгладбахе на арене «Боруссия-Парк» в присутствии 48 тысяч 500 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей по дублю на свой счет оформили алжирец Рами Бенсебаини и швейцарец Бреел Эмболо, еще один гол оказался на счету французского полузащитника Куадио Коне.

Ранее пресс-служба московского «Спартака» иронично поблагодарил мюнхенскую «Баварию».

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Футбол. Чемпионат Германии
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