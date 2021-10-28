Боец UFC рассказал, как сломал нос разъяренному отцу

Боец UFC Шон Стрикленд рассказал, что в детстве сломал нос своему отцу, который постоянно ругался с мамой. Слова бойца передает The MMA Hour.

«Я помню, как мой пьяный отец говорил маме, что убьет ее и похоронит во дворе. Все это ты слышишь изо дня в день, это меняет способ работы твоего мозга. Однажды, когда мне было 18, я проснулся от того, что они ссорились. К тому времени я бросил среднюю школу, хотел быть бойцом ММА. Он ударил меня по лицу. Я в ответ ударом головой сломал ему нос. Никогда не забуду монстра, ужаса моей жизни, который падает на землю, плача, зажимая нос», — рассказал боец.

Шон Стрикленд в своей карьере провел 27 поединков, 24 из которых закончились победой. Также американец трижды проиграл.

Также Стрикленд владел титулом чемпиона KOTC в среднем весе. Занимает седьмую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на вопрос о возможном присутствии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бое с Ли Джинлиангом на турнире UFC.