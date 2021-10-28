Игрок «Вашингтона» Уилсон об Овечкине: он становится все более голодным до шайб

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон считает, что его партнер по команде Александр Овечкин становится более голодным до забитых голов. Слова Уилсона передает журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

«Это невероятно. Честно говоря, я думаю, что он становится все более голодным до шайб. В этом году он выглядит еще опаснее у ворот. Он забрасывает тонну шайб, Александр в хорошей форме и максимально использует свои возможности», – сказал Уилсон.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Детройт Ред Вингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 2:3.

Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал восьмым для россиянина в этом сезоне. Его голевая серия насчитывает семь матчей.

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».