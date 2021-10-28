Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Около Алма-Аты произошли массовые беспорядки и погромы 08:05
Часть автомобилистов предупредили о подорожании страховки 08:03
Пульмонолог Алиева опасается волны детского коронавируса 07:58
В Иркутской области задержали похитителей трех руководителей компании, которых пытали 07:57
«Бавария» установила исторический антирекорд 07:53
В России предложили новую льготу для многодетных семей 07:52
В Челябинске вагоны грузового поезда сошли с рельсов 07:39
Спрос на онлайн-тренировки в России вырос за пандемию на 533% 07:37
Источник назвал условие освобождения экс-схимонаха Сергия 07:27
Мальдини назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч» 07:24
Бесплатная ставка 1000 р.

Игрок «Вашингтона» Уилсон об Овечкине: он становится все более голодным до шайб

close
100%
sportexpress/Twitter

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон считает, что его партнер по команде Александр Овечкин становится более голодным до забитых голов. Слова Уилсона передает журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

«Это невероятно. Честно говоря, я думаю, что он становится все более голодным до шайб. В этом году он выглядит еще опаснее у ворот. Он забрасывает тонну шайб, Александр в хорошей форме и максимально использует свои возможности», – сказал Уилсон.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Детройт Ред Вингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 2:3.

Овечкин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал восьмым для россиянина в этом сезоне. Его голевая серия насчитывает семь матчей.

«Вашингтон» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 11 очков.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях