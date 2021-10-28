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Уволенный тренер «Барселоны» Куман прокомментировал свой последний матч в клубе

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ALBERT GEA/Reuters

Уволенный с поста главного тренера «Барселоны» Рональд Куман, комментируя поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 11 тура чемпионата Испании, заявил, что каталонской команде было сложно войти в игру. Слова Кумана передает Mundo Deportivo.

«Думаю, первые 15 минут у нас были проблемы с включением в игру, но потом мы все контролировали. Были моменты, и это хорошо, но только когда ты их реализуешь. У нас есть игроки, которые способны забивать голы. Я не могу жаловаться на команду. Нам было сложно войти в игру. Учитывая моменты, которые у нас были, результат несправедливый. Мы проиграли этот матч не из-за отношения или своей игры. Все потому, что мы не смогли забить. Больше мне нечего говорить», — сказал Куман.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Барселоны» Хави является основным кандидатом на пост главного тренера каталонского клуба.

После 10 матчей в Ла Лиге «Барселона» с 15 баллами располагается на девятой строчке. В Лиге чемпионов после трех туров «Барселона» находится на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Единственную победу в европейском турнире подопечные Кумана одержали над киевским «Динамо».

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Футбол. Чемпионат Испании
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