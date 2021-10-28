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Овечкин забросил шайбу в матче с «Детройтом» и приблизился к очередному рекорду

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Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги против «Детройт Ред Уингс».

Российский форвард забросил 271 гол в большинстве в карьере в НХЛ и приблизился к канадцу Дэйву Андейчаку, который является лучшим снайпером при игре с численным преимуществом в истории лиги (274).

Ранее сообщалось, что Овечкин выдал лучший старт сезона НХЛ с 2009 года.

Прежде он набирал 12 результативных баллов в сезоне-2009/10. Тогда он забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

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Хоккей. НХЛ
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