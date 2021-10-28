«Реал» не смог обыграть «Осасуну», но возглавил турнирную таблицу Ла Лиги

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Команды не смогли забить ни одного мяча.

Таким образом, «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в активе 21 очко, обгоняя «Севилью», «Бетис» и «Реал Сосьедад» по дополнительным показателям. «Осасуна» располагается на шестой строчке, набрав 19 очков.

В следующем матче «Реал» встретится с «Эльче». Игра пройдет 30 октября в 15:00 по московскому времени. «Осасуна» в этот же день проведет встречу с «Севильей».

3 ноября мадридская команда примет на своем поле донецкий «Шахтер» в рамках Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

Всего на матче присутствовало 35 619 болельщиков.

Чемпионат Испании

11-й тур

«Реал» — «Осасуна» — 0:0

Ранее «Манчестер Сити» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэма» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.