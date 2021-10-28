«Манчестер Сити» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Вест Хэму» по пенальти

«Манчестер Сити» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэма» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

В основное время команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты лондонского клуба. Единственный 11-метровый удар не реализовал игрок «Сити» Фил Фоден.

Отметим, что «Манчестер Сити» до этого становился обладателем Кубка английской лиги четыре сезона подряд.

На предыдущей стадии турнира «Вест Хэм» выбил «Манчестер Юнайтед». «Сити» в 1/16 уверенно обыграл Уикомб Уондерерз».

В следующем матче Английской премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Кристал Пэлас». Встреча пройдет 30 октября в 17:00 по московскому времени. «Вест Хэм» 31 октября сыграет с «Астон Виллой».

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0. Пенальти — 5:3

Ранее в матче 1/16 финала Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» разгромила мюнхенскую «Баварию».