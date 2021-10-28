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«Спартак» подшутил над «Баварией», которая проиграла со счетом 0:5

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-служба московского «Спартака» в англоязычном Twitter иронично поблагодарил мюнхенскую «Баварию», которая потерпела крупное поражение в матче 1/16 Кубка Германии от менхенгладбахской «Боруссией» (0:5).

«Спасибо за поддержку, «Бавария»», — написано в сообщении.

Напомним, в матче 12 тура Российской премьер-лиги «Спартак» в гостях проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

Игра «Бавария» — «Боруссия» прошла в Менхенгладбахе на арене «Боруссия-Парк» в присутствии 48 тысяч 500 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей по дублю на свой счет оформили алжирец Рами Бенсебаини и швейцарец Бреел Эмболо, еще один гол оказался на счету французского полузащитника Куадио Коне.

Ранее в «Спартаке» ответили Максиму Калиниченко, предложившему провести встречу с командой.

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