«Бавария» пропустила пять мячей от «Боруссии» М и вылетела из Кубка Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии менхенгладбахская «Боруссия» разгромила мюнхенскую «Баварию».
Игра прошла в Менхенгладбахе на арене «Боруссия-Парк» в присутствии 48 тысяч 500 зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.
В составе победителей по дублю на свой счет оформили алжирец Рами Бенсебаини и швейцарец Бреел Эмболо, еще один гол оказался на счету французского полузащитника Куадио Коне.
Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Германии подопечные Юлиана Нагельсмана занимают первую строчку, имея в своем активе 22 очка после девяти туров.
У «Боруссии» за этот же период времени набралось в два раза меньше очков. С активом в 11 баллов команда расположилась на 12-й позиции.
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