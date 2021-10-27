В «Спартаке» ответили Калиниченко, предложившему провести встречу с командой

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на предложение экс-полузащитника красно-белых Максима Калиниченко организовать клубу встречу с футболистами и главным тренером команды и обсудить текущие результаты.

По его словам, у 42-летнего уроженца Харькова есть возможность адресовать вопросы через канал-вещатель, где он работает экспертом.

«То, о чем мы говорим — это встреча с болельщиками, которые не имеют возможности, в отличие от популярных блогеров, экспертов и журналистов задать интересующие их вопросы. Болельщики, кстати, обратились к нам напрямую, а не через Telegram-канал.

При случае подскажем уважаемому Максиму, как это делается», — приводит слова Зеленова «СЭ».

Ранее главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о ситуации, приведшей к решению Профессиональной футбольной лиги Казахстана отстранить его от футбольной деятельности на два года.