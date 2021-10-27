Тихонов разочаровался решением дисквалифицировать его на два года

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о ситуации, приведшей к решению Профессиональной футбольной лиги Казахстана отстранить его от футбольной деятельности на два года.

В конце первого тайма матча 25-го тура чемпионата Казахстана против «Кайрата» игроки столичной команды покинули поле из-за несогласия с действиями арбитра.

«В общем, часть футболистов психанула. На видео видно, что я махнул другим игрокам, которые оставались на поле — попросил подойти к скамейке. И уже после этого команда приняла решение, что нужно уходить с поля.

Мы ушли в раздевалку. Туда пришло и руководство. Поговорили. В итоге через пять минут ребята вернулись на поле. Решение вернуться было совместное. Решили доиграть. Понятно, что ребята ушли с поля на эмоциях. Это было спонтанное решение части игроков. Я вообще удивлен тому, как было вынесено это решение. Я очень разочарован этой ситуацией», — приводит слова Тихонова Sport24.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.