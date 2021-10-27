Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку после скандала с WADA

Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку в полном составе из-за нарушений, которые были выявлены со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежи Украины.

«Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный состав тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку», — гласит текст опубликованного заявления.

Напомним, что в ходе расследования, которое было начато в 2019 году и имело кодовое название «Геркулес», международная организация выявила систематичное нарушение правил украинской стороной. Сообщается, что с 2012 года агентство Украины уведомляет спортсменов заранее о том, что им необходимо будет сдать тест на запрещенные вещества.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Украина должна понести суровое наказание, если подтвердятся подозрения в нарушении кодекса WADA.