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Тарасова назвала враньем новость о выступлении Трусовой с переломом стопы

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РИА Новости

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не верит, что Александра Трусова выступала на этапе Гран-при в США с переломом стопы.

«Не верю в это. Это все вранье, это все ваши идиотские домыслы. С переломом нельзя прыгать четверной лутц. Он не получится», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Александра Трусова выступала на этапе Гран-при Skate America с переломом стопы.

Напомним, Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе. Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31). Третье место заняла кореянка Ён Ю (216,97).

Следующий этап Гран-при пройдет в канадском Ванкувере. На Skate Canada Россию должны представить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

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