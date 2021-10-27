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Глава РФС рассказал о ситуации с продлением контракта Карпина

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Выполнена ли задача минимум? Задачи минимум нет. Есть только одна задача — выход на чемпионат мира — 2022. В данный момент тренерский штаб полностью сосредоточен на предстоящих играх.

Только после 14 ноября возможно какое-то подведение итогов и обсуждение продления контракта с тренерским штабом», — цитирует главу РФС Sport24.

Накануне тренерский штаб сборной России назвал расширенный список национальной команды.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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