Кавазашвили — о Миранчуке: избалованный судьбой мальчик, не боец

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил уровень в подготовке футболистов в России и Европе, а также поделился мнением о будущем хавбека Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Разница подготовки игроков в российских и европейских клубах колоссальная. Если переносить на житейский лад, то в Европе все красиво, чистенько, сытно. А в России идешь по улице — темно, грязно, так еще и по башке дадут.

В Европе все совершенствуется, а РПЛ по уровню — ниже среднего. Поэтому любой игрок, который мало-мальски хорошо играет в нашем чемпионате, в Европе просто неконкурентоспособен. Только на скамейке запасных и сидеть.

Даже Головин после трансфера не играл в основном составе «Монако». Но Миранчука и Головина даже сравнивать нельзя. Там огромная разница в характере. Головин — мужик, он по-спортивному злой, а Миранчук — избалованный судьбой мальчик, аристократ. Не боец вообще.

Нет у Миранчука русской жилки, чтобы доказывать свою состоятельность. Поэтому он до 30 лет просидит в запасе в Италии, если не вернется в Россию», — приводит слова ветерана Sport24.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук признан худшим игроком матча девятого тура чемпионата Италии с «Удинезе» по версии нескольких авторитетных итальянских изданий.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в пяти матчах, в которых не смог отметиться забитыми мячами или голевыми передачами. В основном составе команды он появился в двух играх.