МИД РФ — фигуристке Трусовой: Саша, ты наша героиня

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало пост в Twitter, посвященный российской фигуристке Александре Трусовой.
Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе. Фигуристка более чем на 15 баллов опередила ближайшую преследовательницу, которой стала ее соотечественница Дарья Усачева.
«Российская звезда фигурного катания Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Америке и завоевала сердца болельщиков!
Она перенесла травму, но исполнила захватывающий четверной прыжок и… выиграла!
Русская ракета заработала 232,37 балла. Саша, ты наша героиня!» — говорится в сообщении.
Следующий этап Гран-при пройдет в канадском Ванкувере с 29 по 31 октября. На Skate Canada Россию должны представить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.
Фигурное катание. Гран-при. Skate America
1. Александра Трусова (Россия) — 232,37;
2. Дарья Усачева (Россия) — 217,31;
3. Ён Ю (Южная Корея) — 216,97
...
5. Ксения Синицына (Россия) — 205,76
Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не стала называть успехом победу Александры Трусовой на Гран-при США.
⛸ Russia's figure skating star Alexandra #Trusova won the #SkateAmerica Grand Prix & the hearts of fans!— Russia ���� (@Russia) October 25, 2021
�� Having sustained an injury, she performed a breathtaking #quadruple jump and... won!
�� The Russian rocket scored a total of 232.37 points.
��Sasha, you are our hero! pic.twitter.com/TU6IMYlFFJ