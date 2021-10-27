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МИД РФ — фигуристке Трусовой: Саша, ты наша героиня

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало пост в Twitter, посвященный российской фигуристке Александре Трусовой.

Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America, который прошел в Лас-Вегасе. Фигуристка более чем на 15 баллов опередила ближайшую преследовательницу, которой стала ее соотечественница Дарья Усачева.

«Российская звезда фигурного катания Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Америке и завоевала сердца болельщиков!

Она перенесла травму, но исполнила захватывающий четверной прыжок и… выиграла!

Русская ракета заработала 232,37 балла. Саша, ты наша героиня!» — говорится в сообщении.

Следующий этап Гран-при пройдет в канадском Ванкувере с 29 по 31 октября. На Skate Canada Россию должны представить Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Девис и Глеб Смолкин.

Фигурное катание. Гран-при. Skate America
1. Александра Трусова (Россия) — 232,37;
2. Дарья Усачева (Россия) — 217,31;
3. Ён Ю (Южная Корея) — 216,97
...
5. Ксения Синицына (Россия) — 205,76

Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не стала называть успехом победу Александры Трусовой на Гран-при США.

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