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Каменский высоко оценил результативный старт сезона Овечкина в НХЛ

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Reuters

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мыслями об удачном старте российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Спорт-Экспресс».

В первых шести матчах регулярного чемпионата Овечкин набрал 12 (7+5) очков, отличившись в каждом поединке.

«Каждый год от него ожидаем такого результата и желаем ему этого. Будем надеяться, что Александр продолжит показывать такой результат весь сезон. Будем болеть за него и верить, что он нас порадует своими шайбами, удачами. Желаю здоровья и чтобы обошлось без травм. То, что он может, он делает», — заявил Каменский.

Овечкин выдал лучший старт сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 2009 года. Прежде он набирал 12 результативных баллов в сезоне-2009/10. Тогда он забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига не будет наказывать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за грубый силовой прием в матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз».

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Хоккей. НХЛ
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