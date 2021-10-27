Милохин рассказал, что ему дается на льду сложнее всего

Тиктокер Даня Милохин, выступающий на шоу «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, рассказал, что дается ему на льду тяжелее всего, передает Sport24.

Милохин признался, что ему достаточно проблематично следить за выражением лица во время выступлений.

«Наверное, управлять лицом. Шаги поставить — хорошо, тело легко заставить двигаться, как нужно. А при этом сохранить лицо…» — поделился Милохин.

Медведева, в свою очередь, призналась, что ее партнеру не удается контролировать одновременно и движение тела, и выражение лица.

«Один раз делаем фонарики, я смотрю на его ноги, понимаю, что все хорошо. Поднимаю глаза и говорю: «Даня, лицо!» Он сделал, начинает спотыкаться. Я такая: «Ноги!» У него либо одно, либо другое», — призналась фигуристка.

Четвертое выступление на шоу пара поставила под саундтрек из фильма «Бумбараш».

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали о своих планах на изучение прыжковых элементов на шоу «Ледниковый период».