Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Каменский высоко оценил результативный старт сезона Овечкина в НХЛ 06:10
Китай призвал США разорвать все контакты с Тайванем 06:02
Россияне оказались не готовы разрешить детям бросить школу ради киберспорта 06:00
Роскосмос планирует вывести на орбиту в 2024 году робота «Теледроида» 05:54
Макгрегор объяснил проблему «Манчестер Юнайтед» положением Сульшера... 05:50
В США рекомендовали вакцинацию коронавируса детям в возрасте 5-11 лет 05:44
Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок россиян... 05:32
Исследование показало, что россияне планируют провести нерабочие дни в Турции и... 05:28
Дети погибли в Хабаровском крае, провалившись под лед 05:24
Депутат Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса 05:12
Бесплатная ставка 1000 р.

Милохин рассказал, что ему дается на льду сложнее всего

close
100%
Пресс-служба Первого канала

Тиктокер Даня Милохин, выступающий на шоу «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, рассказал, что дается ему на льду тяжелее всего, передает Sport24.

Милохин признался, что ему достаточно проблематично следить за выражением лица во время выступлений.

«Наверное, управлять лицом. Шаги поставить — хорошо, тело легко заставить двигаться, как нужно. А при этом сохранить лицо…» — поделился Милохин.

Медведева, в свою очередь, призналась, что ее партнеру не удается контролировать одновременно и движение тела, и выражение лица.

«Один раз делаем фонарики, я смотрю на его ноги, понимаю, что все хорошо. Поднимаю глаза и говорю: «Даня, лицо!» Он сделал, начинает спотыкаться. Я такая: «Ноги!» У него либо одно, либо другое», — призналась фигуристка.

Четвертое выступление на шоу пара поставила под саундтрек из фильма «Бумбараш».

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин рассказали о своих планах на изучение прыжковых элементов на шоу «Ледниковый период».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях