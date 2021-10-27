Карпин проехался в метро и назвал его единственным приемлемым способом передвижения в Москве

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вместе с супругой Дарьей проехались в московском метро.

Специалист опубликовал снимок в своем Instagram.

«Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице», — написал тренер.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, сменив на посту наставника национальной команды Станислава Черчесова, уволенного из-за неудовлетворительных результатов на чемпионате Европы — 2020 (Россия проиграла две встречи из трех и заняла последнее место в группе).

Под руководством Карпина сборная России в рамках отбора на чемпионат мира — 2022 провела уже пять встреч, четыре из которых выиграла, а одну сыграла вничью. Теперь сборная занимает первое место в группе Н, опережая Хорватию на два балла. В ноябре национальной команде предстоит сыграть два решающих поединка — с Кипром и Хорватией. Для выхода на мундиаль России хватит победы над киприотами и ничьей в Загребе.

Ранее сообщалось, что член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили, говоря о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022, выразил мнение, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не должен «прогибаться» перед 33-летним форвардом.