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Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в феврале

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BENOIT TESSIER/Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в феврале может заключить предварительное соглашение с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что представители королевского клуба направили условия контракта агенту француза.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, говоря об очередных разговорах о переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал», назвал неуважением высказывание президента «сливочных» Флорентино Переса.

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Футбол. Чемпионат Испании
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