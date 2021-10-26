Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в феврале

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в феврале может заключить предварительное соглашение с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Marca.

Сообщается, что представители королевского клуба направили условия контракта агенту француза.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо, говоря об очередных разговорах о переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал», назвал неуважением высказывание президента «сливочных» Флорентино Переса.