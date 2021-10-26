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Промоутер: надеюсь бой Усик — Фьюри состоится в 2022 году

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Из открытых источников

Промоутер Боб Арум считает, что украинский боксер Александр Усик является единственным тяжеловесом, который может конкурировать с Тайсоном Фьюри. Слова Арума передает Sky Sports.

«Вы можете спросить любого по поводу сильнейшего тяжеловеса в мире, и большинство, конечно же, назовет Фьюри, но не хочу сказать плохое о своем друге Усике. Александр — единственный в дивизионе, кто может конкурировать с Тайсоном. Надеюсь, этот бой состоится в 2022 году. При всем уважении к Джошуа не думаю, что у Энтони много шансов в реванше с Усиком», — считает Арум.

Ранее отец Фьюри после победы своего сына над американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что единственный дальнейший достойный соперник для Тайрона — украинец Александр Усик.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Накануне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

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